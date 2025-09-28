Von Heiko Schattauer

Obrigheim. Der Nachfolger für den verstorbenen Achim Walter ist gefunden. Bei der Bürgermeisterwahl in Obrigheim holte Thorsten Sienholz am Sonntag im ersten Wahlgang 80 Prozent der Stimmen. 4112 Bürger waren zur Wahl aufgefordert, 50,6 Prozent machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Um 19.40 Uhr konnte die ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreterin Luise Wörner das Wahlergebnis bekannt geben. Zahlreiche interessierte Bürger und Bürgermeister aus der ganzen Region hatten sich, wie auch Landrat Dr. Achim Brötel, in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule versammelt.

1646 Stimmen (80 Prozent) gingen an Sienholz, 137 an Flavius Gieszer (7 Prozent) und 247 Stimmen an die Kandidatin Adriane Qurkolli (12 Prozent).