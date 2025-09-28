Sonntag, 28. September 2025

Obrigheim

Thorsten Sienholz wird Obrigheims neuer Bürgermeister

Bei der Bürgermeisterwahl in Obrigheim sichert sich Thorsten Sienholz im ersten Wahlgang 80 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,6 Prozent.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 20:35 Uhr 21 Sekunden
Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Obrigheim. Der Nachfolger für den verstorbenen Achim Walter ist gefunden. Bei der Bürgermeisterwahl in Obrigheim holte Thorsten Sienholz am Sonntag im ersten Wahlgang 80 Prozent der Stimmen. 4112 Bürger waren zur Wahl aufgefordert, 50,6 Prozent machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Um 19.40 Uhr konnte die ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreterin Luise Wörner das Wahlergebnis bekannt geben. Zahlreiche interessierte Bürger und Bürgermeister aus der ganzen Region hatten sich, wie auch Landrat Dr. Achim Brötel, in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule versammelt.

1646 Stimmen (80 Prozent) gingen an Sienholz, 137 an Flavius Gieszer (7 Prozent) und 247 Stimmen an die Kandidatin Adriane Qurkolli (12 Prozent).

