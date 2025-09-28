Ladenburg setzt seit über 20 Jahren auf den Wohnmobil-Tourismus
Seit 2005 zieht der Wohnmobil-Platz an der alten Römerstraße Gäste an. 52 Stellplätze, gute Infrastruktur und Nähe zur Altstadt machen ihn zum Wirtschaftsfaktor.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Es war eine schwere Geburt, bis der Wohnmobil-Platz am Ortsrand von Ladenburg entstehen konnte. Die Entscheidungsträger diskutierten jahrelang über den damals ersten Wohnmobil-Stellplatz der Region.
Als im Jahr 2005 die kleine Landesgartenschau in der Römerstadt stattfand und viele Touristen mit ihren Wohnmobilen anreisten, war das
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+