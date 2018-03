Schulung für 5000 Taxifahrer

MyTaxi weitet Taxi-Sharing-Dienst auf Berlin aus

Berlin (dpa) - MyTaxi startet seinen neuen Dienst MyTaxiMatch in der ersten Maiwoche auch in Berlin. Seit Dezember kann man sich bereits in Hamburg ein Taxi über die App der Daimler-Tochter mit einem weiteren Kunden teilen.