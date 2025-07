Leimen. (yhug) Wegen einer Rauchentwicklung aus einem Müllauto ist die Leimener Feuerwehr am Dienstag in die Nußlocher Straße gerufen worden. Als die Einsatzkräfte kurz nach 9 Uhr am Einsatzort eintrafen, war jedoch bereits kein Rauch mehr zu sehen.

Kurzerhand entschieden Kommandant Jochen Michels und seine Kollegen, auf den nahe gelegenen Schwimmbadparkplatz zu fahren und dort das Müllauto gründlich zu überprüfen. Der Müll aus grünen Tonnen – Plastikverpackungen, Papier und Kartons – wurde abgeladen und mithilfe zweier Radlader auseinandergezogen. Anschließend wurde der Müllhaufen mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Brandherde überprüft.

Drei leichte "Wärmeherde" habe es laut Kommandant Michels gegeben. Diese wurden sicherheitshalber abgelöscht. Anschließend wurde der Müll in eine von der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) bereitgestellten Schuttmulde geladen. Insgesamt drei Stunden waren 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen vor Ort.