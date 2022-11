Sagen, Legenden und alte Mythen faszinieren RNZ-Redakteurin Noemi Girgla. Gemeinsam mit Miriam und Peter Seisler begibt sie sich auf die Spuren der Sagen, die in der Region Neckartal und Odenwald verwurzelt sind. Sie versuchen, die Erzählungen zu entschlüsseln und herauszufinden, was sich hinter den Geschichten wirklich versteckt. Denn so viel aus dem Reich der Legenden in ihnen stecken mag, hat doch jeder Mythos seinen Ursprung. Und damit seinem wahren Kern. Miriam und Peter Seisler haben im Jahr 2022 im Regionalia-Verlag ihr Buch "Sagen und Legenden aus dem Odenwald" veröffentlicht (https://regionalia-verlag.de/produkt/978-3-95540-384-3/). Damit sind die beiden genau die richtigen, um auf eine fantastische Spurensuche zu gehen. Fotos: Philipp Decker/Reinhard Lask Musik: Snow Wonders Dark Christmas Song Creative Commons Attribution license (reuse allowed) Redaktion und Moderation: Noemi Girgla Produktion: Götz Münstermann