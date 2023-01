Es ist wieder so weit: Der Football-Wahn hält die Deutschen am Wochenende wieder wach. Die Playoffs sind in vollem Gange, jeder will in den Super Bowl einziehen. Warum man dieses Spiel so sehr lieben kann, dass man bis tief in die Nacht wach bleibt, wie der ganze Spaß eigentlich funktioniert und vor allem: wie er in unserer Region bereits betrieben wird - die Antwort darauf liefert der RNZ Football Podcast Kneel Down.