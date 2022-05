SAP-Personalchef Cawa Younosi 12:47 Uhr

"Wir wollen für alle die gleichen Ausgangspositionen schaffen" (plus Podcast)

Spaß an der Arbeit haben und Leidenschaft fürs Thema mitbringen: Unter dem Motto "Bring everything you are, become everything you want" will SAP strukturelle Nachteile beseitigen.