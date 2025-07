Von Barbara Klauß

Walldorf. SAP-Chef Christian Klein ist sichtlich aufgebracht: Dass die EU Milliarden in riesige Rechenzentren stecken will, hält er für den falschen Weg. "Brauchen wir wirklich fünf neue Rechenzentren in Europa?", fragt er am Donnerstagsabend im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten. "Ich bezweifle das."

Im Rennen um die Hardware liegt