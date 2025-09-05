Freitag, 05. September 2025

Sind Halter schuld an immer mehr Attacken von freilaufenden Hunden?

Das sieht "Peta" so. Die Tierrechtsorganisation fordert die verpflichtende Einführung eines Hundeführerscheins in Baden-Württemberg.

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 44 Sekunden
Wenn etwa ein Schäferhund sich in Bewegung setzt, wird es für so manchen Halter schwer, das Tier im Zaum zu halten. Symbolbilder: dpa

Von Philipp Weber und Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Tierrechtsorganisation "Peta" hat auf verschiedene Vorfälle mit Hunden im Rhein-Neckar-Kreis reagiert und fordert, dass es mit dem Hundeführerschein in Baden-Württemberg endlich vorangeht. "Meist liegt das Problem nicht bei den Hunden selbst, sondern bei ihren Halterinnen und Haltern", teilt die Organisation mit.

