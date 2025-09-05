Von Philipp Weber und Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Tierrechtsorganisation "Peta" hat auf verschiedene Vorfälle mit Hunden im Rhein-Neckar-Kreis reagiert und fordert, dass es mit dem Hundeführerschein in Baden-Württemberg endlich vorangeht. "Meist liegt das Problem nicht bei den Hunden selbst, sondern bei ihren Halterinnen und Haltern", teilt die Organisation mit.