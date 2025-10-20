Montag, 20. Oktober 2025

zurück
Plus Neckargemünd

Künftig nur noch mit Tempo 40 durch Neckargemünd

Ein Lärmaktionsplan sieht ein niedrigeres Tempolimit in der Ortsdurchfahrt vor. Und es sind noch weitere Beschränkungen geplant.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 56 Sekunden
Zu den Hauptverkehrsstraßen gehört in Neckargemünd die Bahnhofstraße. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wer künftig durch Neckargemünd fährt oder in der Stadt am Neckar unterwegs ist, muss etwas mehr Zeit einplanen: In der Ortsdurchfahrt soll zwischen den Stadteingängen von Schlierbach und von Neckarsteinach kommend rund um die Uhr das Tempolimit von 50 auf 40 Kilometer pro Stunde gesenkt werden.

Ebenfalls ganztägig soll das Tempo von

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.