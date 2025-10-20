Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wer künftig durch Neckargemünd fährt oder in der Stadt am Neckar unterwegs ist, muss etwas mehr Zeit einplanen: In der Ortsdurchfahrt soll zwischen den Stadteingängen von Schlierbach und von Neckarsteinach kommend rund um die Uhr das Tempolimit von 50 auf 40 Kilometer pro Stunde gesenkt werden.

Ebenfalls ganztägig soll das Tempo von