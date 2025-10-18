Von Armen Begic

Rettigheim. Es geht um mehr Wohnraum, aber auch um die Zukunft der Gemeinde. So beschrieb Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger die "Nordwestliche Ortserweiterung" Rettigheim. Dort könnte nach den nun vorgestellten Plänen in 175 Wohneinheiten Raum für rund 370 Menschen entstehen – und das unter Erhalt der im Gebiet gelegenen Streuobstwiesen. Entschieden