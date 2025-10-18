Nach mehr als 50 Jahren liegt ein Konzept für Rettigheim vor
Ortserweiterung mit Wohnraum für 370 Personen. Kosten von rund acht Millionen Euro. Streuobst soll erhalten werden.
Von Armen Begic
Rettigheim. Es geht um mehr Wohnraum, aber auch um die Zukunft der Gemeinde. So beschrieb Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger die "Nordwestliche Ortserweiterung" Rettigheim. Dort könnte nach den nun vorgestellten Plänen in 175 Wohneinheiten Raum für rund 370 Menschen entstehen – und das unter Erhalt der im Gebiet gelegenen Streuobstwiesen. Entschieden