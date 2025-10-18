Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Mühlhausen

Nach mehr als 50 Jahren liegt ein Konzept für Rettigheim vor

Ortserweiterung mit Wohnraum für 370 Personen. Kosten von rund acht Millionen Euro. Streuobst soll erhalten werden.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 37 Sekunden
In dem rot markierten Gebiet soll die nordwestliche Ortserweiterung Rettigheims verwirklicht werden. Archivfoto: Jan A. Pfeifer

Von Armen Begic

Rettigheim. Es geht um mehr Wohnraum, aber auch um die Zukunft der Gemeinde. So beschrieb Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger die "Nordwestliche Ortserweiterung" Rettigheim. Dort könnte nach den nun vorgestellten Plänen in 175 Wohneinheiten Raum für rund 370 Menschen entstehen – und das unter Erhalt der im Gebiet gelegenen Streuobstwiesen. Entschieden

