Dienstag, 14. Oktober 2025

zurück
Plus Nußloch

Eichhörnchen nistet im Rewe und lässt sich nicht fangen

Das flinke Tierchen fühlt sich im Supermarkt an der Walldorfer Straße wohl. Ist eine Umsiedelung nötig?

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Bei der Haselnussfüllung fühlte sich das Eichhörnchen gut aufgehoben. Foto: Elena Elenkova

Von Christoph Moll

Nußloch. Alleine schon wegen der "Nuss" im Ortsnamen dürfte Nußloch für Eichhörnchen ein verlockendes Plätzchen sein. Tatsächlich scheint es den possierlichen Tierchen hier so gut zu gefallen, dass sie nicht in Parks oder auf Bäumen bleiben, sondern auch einkaufen gehen. Seit Kurzem fühlt sich im Rewe-Markt der Gemeinde nämlich ein Eichhörnchen pudelwohl.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.