Von Christoph Moll

Nußloch. Alleine schon wegen der "Nuss" im Ortsnamen dürfte Nußloch für Eichhörnchen ein verlockendes Plätzchen sein. Tatsächlich scheint es den possierlichen Tierchen hier so gut zu gefallen, dass sie nicht in Parks oder auf Bäumen bleiben, sondern auch einkaufen gehen. Seit Kurzem fühlt sich im Rewe-Markt der Gemeinde nämlich ein Eichhörnchen pudelwohl.