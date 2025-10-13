Diese Kreuzung hat Konfliktpotenzial
Beim Verkehrsclubs Wiesloch ging es um Lösungsansätze für die Situation an der Altwieslocher Straße.
Von Konrad Bülow
Wiesloch. Ob auf dem Fahrrad, im Auto oder zu Fuß: Wer im Kreuzungsbereich der Heidelberger Straße mit der Altwieslocher Straße unterwegs ist, sollte wachsam sein. Das weiß auch Christoph Theobald, Rektor der nahe gelegenen Schillerschule. "Wenn ich von der Heidelberger Straße auf die Altwieslocher Straße abbiege, sehe ich dort schon die Radfahrer rüber