Von Konrad Bülow

Wiesloch. Ob auf dem Fahrrad, im Auto oder zu Fuß: Wer im Kreuzungsbereich der Heidelberger Straße mit der Altwieslocher Straße unterwegs ist, sollte wachsam sein. Das weiß auch Christoph Theobald, Rektor der nahe gelegenen Schillerschule. "Wenn ich von der Heidelberger Straße auf die Altwieslocher Straße abbiege, sehe ich dort schon die Radfahrer rüber