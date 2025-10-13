Montag, 13. Oktober 2025

Plus Dilsberg/Bielefeld

Die Welt will keine Altkleider mehr

Die Lagerkapazitäten aller Kleiderkammern sind erschöpft. Und so müssen Kirchengemeinden wie auf dem Dilsberg die jährliche Sammelaktion absagen.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 58 Sekunden
Eine ganze Garage wird am Aktionstag normalerweise mit gebrauchter Kleidung gefüllt (o.). Foto: privat

Von Yannick Hug

Neckargemünd-Dilsberg. Es hätte so schön sein können. Jedes Jahr organisiert der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Dilsberg erfolgreich eine große Altkleidersammlung. Menschen spenden am Aktionstag bereitwillig ihre gebrauchte Kleidung an die Organisation Brockensammlung Bethel, die mit den Erlösen deutschlandweit über die Stiftung Bethel

