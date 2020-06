RNZ-Netiquette

Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir freuen uns auf sachorientierte Diskussionen, höflich und verständlich im Ton. Um das zu gewährleisten, braucht es einige Regeln:

Moderation: Da wir jeden Kommentar vor der Publikation sichten, kann es je nach Arbeitsaufkommen in der Redaktion einige Zeit dauern (bis zu mehreren Stunden), bis dieser freigeschaltet wird. Bitte haben Sie außerdem Verständnis dafür, dass wir die Art und Weise der Moderation nicht im Kommentarbereich diskutieren und Kommentare, die sich auf die Art und Weise der Moderation beziehen nicht veröffentlichen. Bitte stellen Sie alle Fragen bezüglich der Moderation ausschließlich per E-Mail an online@rnz.de.

Die Redaktion behält sich vor Kommentare sinnwahrend zu kürzen oder auch Teile, die gegen die Netiquette verstoßen, zu entfernen.

Falls zu einem Artikel mehrere Kommentare eingehen, die gegen die RNZ-Netiquette verstoßen, behalten wir uns vor, den Kommentarbereich des Artikels zu schließen.

Der Kommentarbereich auf RNZ Online ist kein Forum! Bitte beziehen Sie sich in Ihrem Kommentar auf das Thema des jeweiligen Artikels. Wenn die Diskussion zu stark vom Thema des Artikels abweicht, behält sich die Redaktion vor, Artikel für Kommentare zu schließen. Kommentare, die offensichtlich nichts mit dem Thema des Artikels zu tun haben, werden nicht freigeschaltet.

Nutzername: Das Kommentieren mit unterschiedlichen Nutzerkonten ist nicht erwünscht, die jeweiligen Nutzerkonten werden umgehend gesperrt. Bitte vermeiden Sie es unter einem Namen zu kommentieren, der bereits von einem anderen Nutzer verwendet wird.

Haben Sie Verständnis dafür, dass wir Kommentare, die unter einer Wegwerf-E-Mail-Adresse wie "Trashmailer", "Sofort-Mail" und ähnlichen Anbietern eingehen, aus rechtlichen Gründen nicht berücksichtigen und ungeachtet ihres Inhalts löschen.

Kommentieren und argumentieren Sie bitte sachlich: Bitte verzichten Sie darauf, andere Nutzer persönlich anzugreifen oder zu beleidigen. Diskriminierungen und Beleidigungen von Gruppen und Einzelpersonen sind ebenso unerwünscht wie Rufschädigungen und nichtprüfbare Behauptungen. Das gilt auch für den Nutzernamen.

Um Missverständnisse zu vermeiden, raten wir dazu, auf Ironie oder Sarkasmus zu verzichten oder dies zumindest kenntlich zu machen.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht gestattet, Namen, Adressen, Telefonnummern und andere persönliche Daten in Kommentaren zu nennen.

Crossposting: Inhaltsgleiche Kommentare, die in unterschiedlichen Kommentarsträngen veröffentlicht werden, werden gelöscht.

Werbung oder Pressemitteilungen: Die Kommentarfunktion ist keine Plattform für Werbung oder die Veröffentlichung von Pressemitteilungen.

Zitate: Sie können in ihren Kommentaren gerne andere Texte zum Thema zitieren oder per Link auf andere Angebote verweisen, sofern diese nicht unseren Nutzungsbedingungen widersprechen. Beachten Sie bei solchen Zitaten, dass längere Passagen aus fremden Texten oder anderen Medien nach aktueller Rechtslage als Verstoß gegen das Urheberrecht gewertet werden können und möglicherweise juristische Schritte seitens der Rechteinhaber nach sich ziehen. Wir empfehlen daher Zitate so knapp wie möglich zu halten und wenn möglich immer Links auf den entsprechenden Inhalt zu setzen.

Die RNZ distanziert sich ausdrücklich von sämtlichen Inhalten auf von Nutzern verlinkten Seiten und macht sich deren Inhalt nicht zu Eigen.

Nutzer, denen andere Kommentare unangenehm auffallen, können die Moderatoren per E-Mail an online@rnz.de informieren. Wir prüfen diese Hinweise schnellstmöglich.

Kritik oder Hinweise: Richten Sie Ihre Kritik oder Hinweise bitte ausschließlich per E-Mail an online@rnz.de.

Löschen und Sperren: Die Redaktion behält sich vor Kommentare, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, teilweise oder ganz zu löschen und die jeweiligen Nutzer nach mehrfachen Verstößen ohne Benachrichtigung zu sperren.

Datenschutz und DSGVO: Lesen sie hierzu in unseren Datenschutzhinweise den Unterpunkt 3.14.

Wir wünschen Ihnen und uns fruchtbare Diskussionen.

Ihre RNZ Online-Redaktion