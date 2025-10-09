Dossenheim. (dw) Viel Zeit und Energie hatten Gemeindeverwaltung und Gemeinderat in den sogenannten "Lückenschluss" investiert. Gemeint war in diesem Fall der rund 650 Meter lange Abschnitt zwischen Radwegende auf Höhe der Heidelberger Straße (Alte Römerstraße) und dem Ortseingang Schwabenheimer Hof.

Von Osten aus Dossenheim kommende Radler sind hier ohne besonderen Schutz dem