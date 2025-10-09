Donnerstag, 09. Oktober 2025

zurück
Plus Dossenheim

Radweg nach Schwabenheim scheitert an Gründstücks-Kauf

Der Weg wird nicht ausgebaut und die Lücke im Radnetz bleibt bestehen. Der Eigentümer wollte zu viel.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Auf Höhe der Alten Römerstraße beginnt der radweglose Abschnitt der Kreisstraße nach Schwabenheim. Foto: Alex

Dossenheim. (dw) Viel Zeit und Energie hatten Gemeindeverwaltung und Gemeinderat in den sogenannten "Lückenschluss" investiert. Gemeint war in diesem Fall der rund 650 Meter lange Abschnitt zwischen Radwegende auf Höhe der Heidelberger Straße (Alte Römerstraße) und dem Ortseingang Schwabenheimer Hof.

Von Osten aus Dossenheim kommende Radler sind hier ohne besonderen Schutz dem

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.