Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Parkplatzproblematik

Wohin mit den Anwohner-Autos in Eppelheim?

Die Parkzeit-Regeln machen den Bürgern Probleme. Zudem sind die Dauerparker am Friedhof ein weiteres Ärgernis.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 45 Sekunden
Hier darf nur drei Stunden geparkt werden – egal, ob Anwohner oder nicht. Foto: Hüll

Eppelheim. (fhs) Noch immer auf Antwort von Bürgermeister Matthias Kutsch wartet ein Anwohner der Wasserturmstraße, der sich wegen der Parkzeiten-Regelung an das neue Stadtoberhaupt gewandt hatte. Die Sprecherin der Stadt Eppelheim, Anette Zietsch, reagierte inzwischen auf eine Presseanfrage in dieser Angelegenheit.

Dabei scheint es sich allerdings um unterschiedliche

