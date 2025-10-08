Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Mosbach

Hüller Hille entlässt komplette Belegschaft

Der Insolvenzverwalter kündigt Arbeitsverträge wegen Betriebsstilllegung zum 31. Januar. Die Investorensuche verlief bisher ohne Ergebnis.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 16:54 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Das Unternehmen blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück, zu besten Zeiten wurden bis zu 700 Mitarbeiter beschäftigt. Nach mehreren Insolvenzen gehört Hüller Hille seit 2019 der Pekinger Visionmax Asset Management Co. Ltd. Archivfoto: zg

Caspar Oesterreich

Diedesheim. Hüller Hille steht vor dem Aus. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens Anfang des Monats wird den 76 verbliebenen Angestellten des Diedesheimer Maschinenbauers nun fristgerecht bis spätestens 31. Januar gekündigt. Darüber hat Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann die Belegschaft im Rahmen einer Betriebsversammlung am Dienstag

