Caspar Oesterreich

Diedesheim. Hüller Hille steht vor dem Aus. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens Anfang des Monats wird den 76 verbliebenen Angestellten des Diedesheimer Maschinenbauers nun fristgerecht bis spätestens 31. Januar gekündigt. Darüber hat Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann die Belegschaft im Rahmen einer Betriebsversammlung am Dienstag