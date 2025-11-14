Von Heiko Schattauer

Mosbach. Über Kunst lässt sich streiten. Da macht auch die Kunst am Bau keine Ausnahme. Und nachdem auf die Einladung der RNZ-Redaktion Mosbach, zum 80. Jubiläum der Rhein-Neckar-Zeitung ein kreatives Motiv für die noch schmucklose Fassade des Verlagsgebäudes im Gartenweg zu entwerfen, gleich mehrere vielversprechende Entwürfe eingegangen waren, wurde darüber auch ordentlich gestritten.

Das war auch durchaus so gedacht, und der "Streit" wurde natürlich als ganz offene Diskussion über die eingereichten Vorschläge geführt. So oder so, die kleine Jury, bestehend aus der Mosbacher Redaktionsleitung, Maik Heins (Mosbach Aktiv), Patrick Rickenbrot (Stadt Mosbach) sowie Ulrike Thiele und Harald Kielmann (Kunstverein Neckar-Odenwald), hatte und machte es sich alles andere als leicht. Zumal auch die Aufgabenstellung einigermaßen knifflig war: Gewünscht war ein Entwurf, der zum einen für 80 Jahre RNZ steht und zugleich als Kunst am Bau durchgeht.

Wie soll die RNZ in Mosbach aussehen? Auf die Rückwand des RNZ-Redaktionsgebäudes im Mosbacher Gartenweg soll ein großformatiges Wandbild kommen. Wir stellen folgende Vorschläge zur Abstimmung: Titel: "Fenster unserer Zeit" Titel: "Bewegende Zeilen" Jetzt Abstimmen

Am Ende des konstruktiv, aber auch kontrovers geführten Austauschs stehen zwei Finalentwürfe, von denen wiederum einer zeitnah den Weg als großformatiges Wandbild an die rückwärtige und bis dato kahle Fassade des RNZ-Gebäudes finden soll. Die Künstler, die hinter diesen Entwürfen stecken, beschreiben ihre Bilder wie folgt:

Vorschlag "Bewegende Zeilen"

... zeigt "eine junge Frau inmitten eines Nachrichtenstroms und symbolisiert, wie Informationen uns verbinden und prägen. Die Bewegung der Zeitungen steht für Ideen, die entstehen, aufeinanderprallen und sich verändern – genau wie in einer Gemeinschaft, wenn Geschichten geteilt werden. Das Werk verbindet 80 Jahre journalistische Tradition mit der Bildsprache der Gegenwart: Fluss, Erinnerung und ständige Weiterentwicklung, verwurzelt im Erzählen realer Geschichten", so die Bildbeschreibung.

Dies wäre das Motiv "Bewegende Zeilen". Foto: RNZ

Vorschlag "Fenster unserer Zeit"

... zeigt "unsere Gesellschaft als Geflecht aus Perspektiven, verdichtet in farbigen, sich überlagernden Fenstern – offen, transparent und im ständigen Austausch. Der Neckar wird zum Fluss, der Informationen, der Wissen wandelt, weiterträgt und von unserer Heimat über Heidelberg in die Welt fließt. In den Farbfeldern spiegeln sich Menschen und Geschichten, während das leuchtende Zentrum die Kraft von Information sichtbar macht, die verbindet, bildet und orientiert", so die Bildbeschreibung.

So würde das Mural-Motiv "Fenster unserer Zeit" auf dem Gebäude aussehen. Foto: RNZ

Das letzte Wort sollen nun diejenigen haben, die sich der Rhein-Neckar-Zeitung verbunden fühlen, sie zum Teil schon Jahrzehnte begleiten und ihr die Treue halten. Leserinnen und Leser können ab heute ganz klassisch per Telefon oder E-Mail und ganz bequem via Voting-Tool auf der Homepage der RNZ für den Entwurf abstimmen, der ihnen am besten gefällt, den sie für stimmig und passend halten. Der Vorschlag für das Wandbild zu 80 Jahren RNZ, auf den mehr Stimmen entfallen, soll zeitnah die Hauswand zieren. Unterstützt und realisiert wird das Vorhaben vom Mosbacher Fachbetrieb Malen und Strahlen Spohn und einem erfahrenen Fassadenkünstler.

> Abgestimmt werden kann bis einschließlich 22. November (23.59 Uhr). Eine Stimmabgabe für einen der Entwürfe ist nur einmal möglich, bei Mehrfachabgabe wird der Vote ungültig. Telefonisch kann von Montag bis Freitag (9 bis 15 Uhr) unter 06261/93227168 abgestimmt werden. Per E-Mail – an red-mosbach@rnz.de (Stichwort RNZ-Wandbild) ist das natürlich rund um die Uhr möglich, ebenso online unter www.rnz.de/mosbach.