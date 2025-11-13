Donnerstag, 13. November 2025

Plus Baufirma-Debakel in Höpfingen

80 Prozent der verlegten Glasfaser-Leitungen müssen erneuert werden

Leonet will Vertrauen zurückgewinnen. Es bestand großes Interesse an der Informationsveranstaltung.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 34 Sekunden
Zahlreiche Höpfinger ließen es sich am Dienstag nicht entgehen, dem BBV-Nachfolger beim Breitbandausbau auf den Zahn zu fühlen. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) "Starkes Internet für alle": Damit wirbt Leonet für Glasfaseranschlüsse. Der Netzbetreiber tritt nach firmeninterner Umstrukturierung die Nachfolge von BBV/Toni an. Der Breitbandausbau war in Höpfingen spätestens mit dem "Terrado-Debakel" in Verruf geraten. Umso gezielter und kritischer waren am Dienstag die Fragen, die interessierte Bürger im Rahmen eines Infoabends in der

