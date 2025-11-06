Donnerstag, 06. November 2025

Klimaaktivist wegen Materials-Blockade verurteilt

Festkleben auf Zufahrt des Zementwerks: Ein 39-Jähriger muss 900 Euro und die Verfahrenskosten zahlen.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 20:20 Uhr 6 Minuten, 13 Sekunden
Lkw stauten sich, während die Aktivisten die Zufahrt blockierten. Foto: Priebe

Leimen/Heidelberg. (yhug) Zehn Aktivisten der Gruppe "End Cement" kleben sich im April aus Protest mit Kleber und Sand auf der Zufahrt zum Zementwerk von Heidelberg Materials in Leimen fest. Sie prangern die klimaschädlichen CO2-Emissionen des Dax-Konzerns an und werfen der Firma Menschenrechtsverletzungen sowie Verstöße gegen das Völkerrecht vor.

Lkw können weder ein- noch ausfahren.

