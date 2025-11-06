Leimen/Heidelberg. (yhug) Zehn Aktivisten der Gruppe "End Cement" kleben sich im April aus Protest mit Kleber und Sand auf der Zufahrt zum Zementwerk von Heidelberg Materials in Leimen fest. Sie prangern die klimaschädlichen CO2-Emissionen des Dax-Konzerns an und werfen der Firma Menschenrechtsverletzungen sowie Verstöße gegen das Völkerrecht vor.

Lkw können weder ein- noch ausfahren.