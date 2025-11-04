Dienstag, 04. November 2025

Plus Kuh in Muh-ckenloch

Vor dem Schlachter ausgebüxte Kuh schloss sich einer Schafherde an

Seit Mitte August lebte das in Schönbrunn entflohene Tier im Wald. Nun soll es eingefangen werden.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Vom Wald auf die Weide: Das Rind suchte die Gesellschaft von Schafen. Foto: Thomas Schippl

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Mückenloch. Als Alfons Gimber am Sonntagmorgen mit seinem Sohn Florian zu seiner Schafherde bei Mückenloch kam, traute er seinen Augen nicht. "Da stand ein Rind und wollte zu den Schafen", erzählt der 65-jährige Schäfer. "So etwas habe ich noch nicht erlebt."

Dem Lobenfelder war sofort klar, dass das Tier ausgebüxt sein muss. Nach

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
