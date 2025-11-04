Dienstag, 04. November 2025

Plus Schönbrunn

Viel Diskussion über mögliche Haltestellen am Kreisel

Der Gemeinderat sieht ein Haltestellenhäuschen grundsätzlich positiv. Die Kostenfrage spielt aber eine große Rolle.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Ob die Bushaltestelle beim künftigen Schönbrunner Nahversorger eingerichtet werden soll, ist im Gemeinderat umstritten. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Mit einem Antrag der SPD zur Errichtung einer Bushaltestelle beim künftigen Nahversorger am Schönbrunner Kreisel beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Gemeinderätin Carmen Oesterreich hatte beantragt, dass die Verwaltung "gewissenhaft" prüfen möge, wie im Zuge des Baus des neuen Nahversorger-Geschäfts am Kreisel eine

