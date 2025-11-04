Dienstag, 04. November 2025

Plus Insolvente Mannheimer Brauerei

Ex-Besitzer Dietmar Hopp wurde mit Eichbaum nie richtig glücklich

Für ihn war es nie eine "Trauminvestition": Die in die Insolvenz gerutschte Brauerei gehörte rund zehn Jahre dem SAP-Mitgründer.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden
Dietmar Hopp hatte die Eichbaum-Brauerei 1999 übernommen. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Mannheim. Dietmar Hopp ist nicht nur ein mutiger und visionärer Unternehmer. Der SAP-Mitgründer zeigt sich auch überaus spendabel – unterstützt werden von ihm ebenso Krankenhäuser wie Biotechnologieunternehmen und Sportvereine.

Seinen zwischenzeitlichen Ausflug ins Biergeschäft würde der inzwischen 85-Jährige aber wohl am liebsten vergessen.

