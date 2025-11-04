Von Matthias Kros

Mannheim. Dietmar Hopp ist nicht nur ein mutiger und visionärer Unternehmer. Der SAP-Mitgründer zeigt sich auch überaus spendabel – unterstützt werden von ihm ebenso Krankenhäuser wie Biotechnologieunternehmen und Sportvereine.

Seinen zwischenzeitlichen Ausflug ins Biergeschäft würde der inzwischen 85-Jährige aber wohl am liebsten vergessen.