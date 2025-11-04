Ex-Besitzer Dietmar Hopp wurde mit Eichbaum nie richtig glücklich
Für ihn war es nie eine "Trauminvestition": Die in die Insolvenz gerutschte Brauerei gehörte rund zehn Jahre dem SAP-Mitgründer.
Von Matthias Kros
Mannheim. Dietmar Hopp ist nicht nur ein mutiger und visionärer Unternehmer. Der SAP-Mitgründer zeigt sich auch überaus spendabel – unterstützt werden von ihm ebenso Krankenhäuser wie Biotechnologieunternehmen und Sportvereine.
Seinen zwischenzeitlichen Ausflug ins Biergeschäft würde der inzwischen 85-Jährige aber wohl am liebsten vergessen.