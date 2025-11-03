Montag, 03. November 2025

zurück
Schriesheim

Der Ausschank hat sich als Treffpunkt längst etabliert

Am Samstag öffnete der Ausschank am Großen Fass zum letzten Mal.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 42 Sekunden
Ein letztes Mal Prost am Großen Fass! Am Samstag beendeten Margit (2.v.r.) und Thomas (3.v.r.) Höhr den beliebten Weinausschank zugunsten des Madonnenbergvereins. Foto: hö

Schriesheim. (hö) Seit dem 8. August öffneten Margit und Thomas Höhr am Wochenende das Große Fass am Festplatz, um Bergsträßer (und vor allem Schriesheimer) Wein auszuschenken. Am Samstag war – leider – Schluss für diese Saison, mit der das Ehepaar zufrieden ist: "Das hat sich mittlerweile als Treffpunkt etabliert." Man habe schon so etwas wie Stammgäste, blicke auch immer wieder in neue Gesichter.

Das war auch am Samstagnachmittag so: Zwei Hockenheimer, Bruder und Schwester, waren zufällig vorbeigekommen und ließen sich aufs Geratewohl einen Spätburgunder vom Weingut Raffl (aus der "Heimattage"-Serie) und einen Weißburgunder von Andy Kirchner schmecken. Manfred Winter hatte als Schriesheimer eine klare Vorstellung, was er sich genehmigen wollte – er schwört auf Kirchners Weine. Kai Probst hat eine besondere Beziehung zum Großen Fass, schließlich hatte er spontan in der Woche zuvor eine Weinprobe organisiert – wie auch Kirchner an diesem Samstagmorgen. Für einen besonderen Blickfang sorgte Peter Grüber, wenn er mit seiner Kutsche vor dem Fass hielt.

Auch interessant
Schriesheim: Wein-Fass auf Festplatz an Wochenenden wieder geöffnet

Im nächsten Jahr geht es mit den Weinausschank weiter. Denn schließlich gehen alle Einnahmen an den Madonnenbergverein: "Das ist uns eine Herzensangelegenheit", meinte Margit Höhr.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.