Samstag, 01. November 2025

zurück
Plus Mit Günther Jauch gescherzt

Weinheimerin gewinnt 64.000 Euro bei "Wer wird Millionär?"

Anwältin Silke Hellwinkel hat an der beliebtesten deutschen Quizshow teilgenommen. Mit der RNZ teilte sie ihre Erfahrungen.

01.11.2025 UPDATE: 01.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 26 Sekunden
An der Seite von Starmoderator Günther Jauch schritt Silke Hellwinkel zum großen Wissensspiel. Gerade am Anfang war sie ziemlich angespannt. Foto: Stefan Gregorowius (RTL)

Von Philipp Weber

Weinheim/Köln. Die Weinheimerin Silke Hellwinkel hat 64.000 Euro in der Sendung "Wer wird Millionär" gewonnen – aber um ein Haar hätte sie es gar nicht auf den Kandidatenstuhl von Günther Jauch geschafft. Dort kommt nur hin, wer die richtige Antwort auf eine Frage schneller eintippt als die Konkurrenz. "Beim ersten Versuch fing ich gerade an, als die

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.