Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Rhein-Neckar-Traditionsbäcker

Görtz formt mit Bäckerei-Partner einen Branchenriesen

Das Kartellamt gibt grünes Licht für den Zusammenschluss. Dahinter steckt ein norwegischer Finanzinvestor.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 55 Sekunden
Görtz hat in der Rhein-Neckar-Region mehr als 220 Filialen. Foto: Görtz

Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss der Bäckereiketten Görtz aus Ludwigshafen und Pappert im hessischen Eichenzell genehmigt. Das geht aus einem entsprechenden Eintrag in der vom Kartellamt veröffentlichten Liste der angemeldeten Zusammenschlüsse hervor.

Beide Bäckereiketten gehören mehrheitlich dem norwegischen

