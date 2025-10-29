Mittwoch, 29. Oktober 2025

zurück
Plus Schriesheim

Warum sich Assad Mohseni durch Merz beleidigt fühlt

"Stadtbild"-Äußerung: Assad Mohseni findet, dass der Kanzler einen Keil in die Gesellschaft treibt.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Assad Mohseni lebt seit zehn Jahren in Schriesheim. Archivfoto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Hat Bundeskanzler Friedrich Merz mit seinen Aussagen zum "Stadtbild" auch Assad Mohseni gemeint? Der 29-jährige Schriesheimer, der aus Afghanistan stammt, hat doch alles richtig gemacht: Als er mit 18 Jahren 2015 mit nur einem T-Shirt und einer Hose nach Deutschland kam, brachte er sich selbst Deutsch bei.

Er machte eine Ausbildung

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.