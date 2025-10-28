Von Stephanie Kern

Neckarelz. 88 Jahre lang hält sie nun bereits durch, die Waldhauerbrücke, die in Neckarelz die Bahngleise überspannt und eine Verbindung zwischen Neckarelz und dem Birkenhof herstellt. Nun vergab der Mosbacher Gemeinderat die Arbeiten für einen Ersatzneubau an die Firma Leonhard Weiss. Rund 2,2 Millionen Euro wird die Erneuerung die Große Kreisstadt