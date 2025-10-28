Millionen-Brückenneubau bei Neckarelz startet im März
Für den Neubau der Waldhauerbrücke wurde nun der Auftrag vergeben. Die Gesamtkosten betragen 3,8 Millionen Euro.
Von Stephanie Kern
Neckarelz. 88 Jahre lang hält sie nun bereits durch, die Waldhauerbrücke, die in Neckarelz die Bahngleise überspannt und eine Verbindung zwischen Neckarelz und dem Birkenhof herstellt. Nun vergab der Mosbacher Gemeinderat die Arbeiten für einen Ersatzneubau an die Firma Leonhard Weiss. Rund 2,2 Millionen Euro wird die Erneuerung die Große Kreisstadt