Millionen-Brückenneubau bei Neckarelz startet im März

Für den Neubau der Waldhauerbrücke wurde nun der Auftrag vergeben. Die Gesamtkosten betragen 3,8 Millionen Euro.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Die Zeit ist reif für Erneuerung: Nach 88 Jahren wird die Waldhauerbrücke in Neckarelz nun erneuert, der Auftragsvergabe voraus ging ein „unheimlicher Planungsaufwand“. Foto: Heiko Schattauer

Von Stephanie Kern

Neckarelz. 88 Jahre lang hält sie nun bereits durch, die Waldhauerbrücke, die in Neckarelz die Bahngleise überspannt und eine Verbindung zwischen Neckarelz und dem Birkenhof herstellt. Nun vergab der Mosbacher Gemeinderat die Arbeiten für einen Ersatzneubau an die Firma Leonhard Weiss. Rund 2,2 Millionen Euro wird die Erneuerung die Große Kreisstadt

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
