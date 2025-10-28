Dienstag, 28. Oktober 2025

Bäckerei Sommer schließt nach 120 Jahren zum Monatsende

Aus für "Schildkröte" und "Krokodil": Sonderbackwaren, Brot und Brötchen sind bald passé.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Karin Ulrich (v.l.) Hans-Martin und Inge Sommer freuen sich auf ihren Ruhestand. F.: Alex

Dossenheim. (dw) "Eine Institution geht verloren", sagt ein Kunde betrübt. Andere teilen seine Ansicht. Wenn die Bäckerei Sommer zum Monatsende schließt, endet ein Kapitel lokaler Wirtschaftsgeschichte. Fast 120 Jahre lang wurden in der Heidelberger Straße Brot und Brötchen gebacken und verkauft.

Am 31. Oktober soll Schluss sein, hat Bäckermeister Hans-Martin Sommer entschieden.

