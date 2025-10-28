Dossenheim. (dw) "Eine Institution geht verloren", sagt ein Kunde betrübt. Andere teilen seine Ansicht. Wenn die Bäckerei Sommer zum Monatsende schließt, endet ein Kapitel lokaler Wirtschaftsgeschichte. Fast 120 Jahre lang wurden in der Heidelberger Straße Brot und Brötchen gebacken und verkauft.

Am 31. Oktober soll Schluss sein, hat Bäckermeister Hans-Martin Sommer entschieden.