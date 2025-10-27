Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Eppelheim

Wenn das Duschen lebensgefährlich wird

Ungenügender Kaminabzug der Gastherme: Eine Familie leidet unter Kohlenmonoxid-Austritt im Bad und muss auf das Vermieter-Unternehmen warten.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Duschen kann Familie Hoaxha-Jürgens nur mit offenem Fenster. Foto: privat

Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Es ist nun schon die dritte Woche, in der Familie Hoaxha-Jürgens unter widrigen Bedingungen in ihrer Mietwohnung lebt: Geheizt werden kann nur mit einem separaten Klimagerät und geduscht nur bei offenem Fenster – sonst besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid. Genau diese hatte deren Tochter Adelina bereits vor sieben Jahren am eigenen Leib

