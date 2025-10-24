Nußloch. (cm) Die Zeit zwischen Leckereien im Rewe-Markt geht für ein Eichhörnchen zu Ende: Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, soll das putzige Tierchen nun umgesiedelt werden.

Wie berichtet, hatte sich das Eichhörnchen wohl im September in dem Markt eingerichtet. Es wurde von Kunden beobachtet, wie es sich zum Beispiel an einer Haselnussfüllung zu schaffen machte.