Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Nußloch

Eichhörnchen muss Rewe-Supermarkt verlassen

Der Betreiber hat einen Antrag auf "Umsiedelung" des flinken Tiers gestellt. Nun wird eine Fachfirma aktiv.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 2 Sekunden
Die Haselnussfüllung im Markt hatte das Eichhörnchen zum Fressen gern. Foto: Elena Elenkova

Nußloch. (cm) Die Zeit zwischen Leckereien im Rewe-Markt geht für ein Eichhörnchen zu Ende: Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, soll das putzige Tierchen nun umgesiedelt werden.

Wie berichtet, hatte sich das Eichhörnchen wohl im September in dem Markt eingerichtet. Es wurde von Kunden beobachtet, wie es sich zum Beispiel an einer Haselnussfüllung zu schaffen machte.

