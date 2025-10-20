Biologe nennt Wald beim Weißen Stein schützenswert
Bei einem Vortrag hob Biologe Michael Wink die Bedeutung des Dossenheimer Waldes hervor. Seltene Vögel und geschützte Arten stehen bei Bürgerentscheid im Fokus.
Dossenheim. (heb) Plakate wiesen den Weg zur Höhengaststätte am Weißen Stein. Jemand stimmte die Ankommenden auf der Posaune mit Volksliedern ein. "Oh Täler weit, oh Höhen, o schöner grüner Wald…" In der gut gefüllten Gaststube begrüßte am Samstagnachmittag die Vorsitzende von "Gegenwind Bergstraße" Karin Reinhard: "Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Wald, derzeit im Herbstlaub zu