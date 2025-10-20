Montag, 20. Oktober 2025

Plus Dossenheim

Biologe nennt Wald beim Weißen Stein schützenswert

Bei einem Vortrag hob Biologe Michael Wink die Bedeutung des Dossenheimer Waldes hervor. Seltene Vögel und geschützte Arten stehen bei Bürgerentscheid im Fokus.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 52 Sekunden
Nach der Begrüßung von Karin Reinhard referierte Ornithologe Michael Wink. Foto: Hebbelmann

Dossenheim. (heb) Plakate wiesen den Weg zur Höhengaststätte am Weißen Stein. Jemand stimmte die Ankommenden auf der Posaune mit Volksliedern ein. "Oh Täler weit, oh Höhen, o schöner grüner Wald…" In der gut gefüllten Gaststube begrüßte am Samstagnachmittag die Vorsitzende von "Gegenwind Bergstraße" Karin Reinhard: "Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Wald, derzeit im Herbstlaub zu

