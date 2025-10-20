Dossenheim. (heb) Plakate wiesen den Weg zur Höhengaststätte am Weißen Stein. Jemand stimmte die Ankommenden auf der Posaune mit Volksliedern ein. "Oh Täler weit, oh Höhen, o schöner grüner Wald…" In der gut gefüllten Gaststube begrüßte am Samstagnachmittag die Vorsitzende von "Gegenwind Bergstraße" Karin Reinhard: "Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Wald, derzeit im Herbstlaub zu