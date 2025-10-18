Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Schriesheim

Strahlenburg kostet "nur" noch 2,2 Millionen Euro

Die Eigentümergemeinschaft reduziert den Kaufpreis. Das Interesse nimmt wieder an Fahrt auf. Das Wahrzeichen wird momentan nicht mehr angestrahlt.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 7 Sekunden
Weil das Flutlicht mehrfach von Vandalen beschädigt wurde, bleibt die Strahlenburg bis auf Weiteres im Dunkeln. Heller sieht es mittlerweile beim Kaufpreis aus. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Am Freitag kamen zwei widersprüchliche Meldungen von der Strahlenburg: Die Stadt teilte mit, dass das Wahrzeichen nachts nicht mehr beleuchtet werden kann, weil Vandalen wiederholt das Flutlicht beschädigt haben. Bis das wieder repariert ist, bleibt es eben dunkel – wie schon während der Energiekrise, in den ersten Zeiten des Ukrainekriegs.

