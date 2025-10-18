Strahlenburg kostet "nur" noch 2,2 Millionen Euro
Die Eigentümergemeinschaft reduziert den Kaufpreis. Das Interesse nimmt wieder an Fahrt auf. Das Wahrzeichen wird momentan nicht mehr angestrahlt.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Am Freitag kamen zwei widersprüchliche Meldungen von der Strahlenburg: Die Stadt teilte mit, dass das Wahrzeichen nachts nicht mehr beleuchtet werden kann, weil Vandalen wiederholt das Flutlicht beschädigt haben. Bis das wieder repariert ist, bleibt es eben dunkel – wie schon während der Energiekrise, in den ersten Zeiten des Ukrainekriegs.