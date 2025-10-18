Bad Schönborn. (ris) Als Anton Bauhofer 1990 in den Dienst des Erzbischöflichen Bauamtes in Freiburg eintrat, wurden gerade zwei neue Kirchen fertiggestellt. Es sollten die letzten katholischen Kirchen sein, die in der Erzdiözese neu gebaut wurden. Während seiner 34 Jahre in diesem Amt, das er zuletzt selbst leitete, wandelte sich der Fokus seiner Arbeit. Standen die Aufgaben wie Innen- und