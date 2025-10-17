Freitag, 17. Oktober 2025

Im Teo wird oft "unrechtmäßig eingekauft"

Polizeistatistik mit "erfreulichem Ergebnis": Die Zahl der Straftaten ist 2024 zurückgegangen. Es gibt eine gute Aufklärungsquote in der Gemeinde.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 20 Sekunden
Videoüberwachung, Gesichtserkennung, aber auch aufmerksame Bürgerinnen und Bürger haben in der Vergangenheit geholfen, Diebstähle im „teo“ aufzuklären. Foto: nip

Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Die Gemeinderatssitzung am Mittwoch begann mit einer guten Nachricht. "Wenn man das auch sich wirken lässt, ist es ein durchaus erfreuliches Ergebnis", fand Dietrich Herold (UBL-FWV/FDP), nachdem Gabi Tapp, Leiterin des Polizeireviers Ladenburg, und Alexander Maier, Leiter des örtlichen Postens, die Polizeistatistik für 2024

