Kontroverse um Flüchtlingsheim im Rauenberger Gemeinderat
Die Gemeinde erlebte eine ungewöhnliche Gemeinderatssitzung. Die Ratsmehrheit stimmte für den Neubau im Gewerbegebiet.
Von Anja Hammer
Rauenberg. In mehrfacher Hinsicht denkwürdig: Das war die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Rauenberger Bürgersaal. Auslöser war die Debatte um die geplante Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Langwiesen II. Für einen ungewöhnlichen Auftakt sorgte bereits Amtsverwalterin Christiane Hütt-Berger: Sie verlas eine Stellungnahme der Stadt.
Und