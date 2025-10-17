Freitag, 17. Oktober 2025

zurück
Plus Drohungen, Zwischenrufe, Applaus

Kontroverse um Flüchtlingsheim im Rauenberger Gemeinderat

Die Gemeinde erlebte eine ungewöhnliche Gemeinderatssitzung. Die Ratsmehrheit stimmte für den Neubau im Gewerbegebiet.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 22 Sekunden
Der Andrang im Bürgersaal am Mittwochabend war groß: Über 60 Zuhörer waren gekommen, um ihre Meinung kundzutun, und um live mitzuerleben, wie sich der Gemeinderat bezüglich der Flüchtlingsunterkunft entscheiden würde. Foto: Hammer

Von Anja Hammer

Rauenberg. In mehrfacher Hinsicht denkwürdig: Das war die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Rauenberger Bürgersaal. Auslöser war die Debatte um die geplante Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Langwiesen II. Für einen ungewöhnlichen Auftakt sorgte bereits Amtsverwalterin Christiane Hütt-Berger: Sie verlas eine Stellungnahme der Stadt.

Und

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Anja Hammer
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.