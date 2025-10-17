Freitag, 17. Oktober 2025

Wo kamen die 1,5 Millionen Liter Wasser in einem Haus her?

Soviel soll ein Mosbacher in neun Monaten verbraucht haben. Er zweifelte zwar den Zähler an, doch vor dem Amtsgericht sah es schlecht für ihn aus.

Mosbach. (ses) Über 1,5 Millionen Liter Wasser sollen 2024 in neun Monaten in einem Haus verbraucht worden sein – etwa das Fünffache des üblichen Verbrauchs. Weil sich der damalige Besitzer des Hauses diese Menge nicht erklären kann und eine Fehlfunktion vermutet, hat er gegen den Zahlungsbescheid der Stadtwerke Mosbach geklagt. Nun fand der zweite Verhandlungstermin am

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
