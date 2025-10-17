Mosbach. (ses) Über 1,5 Millionen Liter Wasser sollen 2024 in neun Monaten in einem Haus verbraucht worden sein – etwa das Fünffache des üblichen Verbrauchs. Weil sich der damalige Besitzer des Hauses diese Menge nicht erklären kann und eine Fehlfunktion vermutet, hat er gegen den Zahlungsbescheid der Stadtwerke Mosbach geklagt. Nun fand der zweite Verhandlungstermin am