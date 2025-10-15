Mittwoch, 15. Oktober 2025

zurück
Plus Schriesheim/Dossenheim

Windkraft-Kritiker will Atomkraftwerke wieder anwerfen

Kostet die Windenergie wirklich nichts? Doch, findet Christoph Canné, der auf Einladung von "Gegenwind" sprach.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 30 Sekunden
Referent Christoph Canné mit der „Gegenwind“-Vorsitzenden Karin Reinhard. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Stimmt es wirklich, was der Franz Alt vor gut 30 Jahren in seinen Büchern behauptet hatte: "Wind und Sonne schicken keine Rechnung"?

Geht es nach Christoph Canné, der auf Einladung von "Gegenwind Bergstraße" einen Vortrag hielt, liegt der bekannte Moderator falsch. Das wurde schon im Titel seines Vortrags deutlich, sozusagen die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.