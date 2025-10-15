Von Micha Hörnle

Schriesheim. Stimmt es wirklich, was der Franz Alt vor gut 30 Jahren in seinen Büchern behauptet hatte: "Wind und Sonne schicken keine Rechnung"?

Geht es nach Christoph Canné, der auf Einladung von "Gegenwind Bergstraße" einen Vortrag hielt, liegt der bekannte Moderator falsch. Das wurde schon im Titel seines Vortrags deutlich, sozusagen die