Windkraft-Kritiker will Atomkraftwerke wieder anwerfen
Kostet die Windenergie wirklich nichts? Doch, findet Christoph Canné, der auf Einladung von "Gegenwind" sprach.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Stimmt es wirklich, was der Franz Alt vor gut 30 Jahren in seinen Büchern behauptet hatte: "Wind und Sonne schicken keine Rechnung"?
Geht es nach Christoph Canné, der auf Einladung von "Gegenwind Bergstraße" einen Vortrag hielt, liegt der bekannte Moderator falsch. Das wurde schon im Titel seines Vortrags deutlich, sozusagen die