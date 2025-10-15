Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Leimen/Heidelberg

Anklagepunkte gegen Blockade-Aktivisten bröckeln

Der 39-Jährige war an der Aktion beim Zementwerk beteiligt. Er ist bereits mehrfach wegen Protestaktionen vorbestraft.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 54 Sekunden
Aktivisten hatten sich im April vor der Zufahrt zum Leimener Zementwerk festgeklebt. Foto: Priebe

Leimen/Heidelberg. (yhug) Metalldetektor und Taschenkontrollen: Die Körper der Personen, die in den Gerichtssaal wollen, werden abgetastet, ihre Handys konfisziert. Die erhöhten Sicherheitsbedingungen am Amtsgericht Heidelberg an diesem Dienstag sind unüblich, letztlich geht es um Sachbeschädigung.

Konkret: Einem 39-jährigen Klimaaktivisten wird vorgeworfen, gemeinsam mit anderen an

