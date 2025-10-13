Region Wiesloch. (kbw) Bauarbeiten stehen auf der A5 an der Anschlussstelle Wiesloch/Walldorf an: In Fahrtrichtung Karlsruhe werden diese Woche die Fahrbahnen in Stand gesetzt, dafür wird die dortige Auf- und Abfahrt gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit.

Die Arbeiten beginnen am kommenden Mittwoch, 15. Oktober, etwa gegen 20 Uhr. Sie sollen bis zum Montagmorgen, 20. Oktober, etwa 5 Uhr andauern, heißt es in der Ankündigung. Die Umleitungen seien ausgeschildert und erfolgten über die Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen sowie das Autobahnkreuz Walldorf.

Im Zuge der Baumaßnahme sollen altersbedingte Fahrbahnschäden beseitigt werden, führt die Autobahngesellschaft aus. Dabei werden die Fahrbahndecken des Verzögerungsstreifens, der Abfahrt nach Walldorf, Wiesloch und Reilingen sowie der Auffahrt auf die A5 nach Karlsruhe erneuert.

Die erlaubte Geschwindigkeit auf der A5 auf Höhe der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch werde aufgrund der Arbeiten im Bereich des Verzögerungsstreifens auf 80 Stundenkilometer eingeschränkt, heißt es weiter von der Autobahngesellschaft.

Verkehrsteilnehmer, die normalerweise von der B291 oder der L723 aus Walldorf, Wiesloch oder Reilingen an der Anschlussstelle auf die A5 in Richtung Karlsruhe auffahren würden, sollen während der Bauzeit die ausgeschilderte Umleitung U35 nehmen und zunächst in Richtung Frankfurt auffahren. An der nächsten Anschlussstelle könnten sie bei Heidelberg/Schwetzingen ab- und in Richtung Karlsruhe/Stuttgart gleich wieder auf die A5 auffahren.

Ort des Geschehens

Wer von der von der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe aus nach Wiesloch, Walldorf oder Reilingen abfahren möchte, soll zunächst der Umleitungsbeschilderung U30 bis zum Autobahnkreuz Walldorf folgen, um dort von der Autobahn ab- und in Richtung Heidelberg gleich wieder aufzufahren. Kurz darauf könnten die Verkehrsteilnehmer dann an der Ostseite der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch von der Autobahn wieder abfahren.