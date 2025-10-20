Von Armen Begic

St. Leon-Rot. Den August 2020 wird in St. Leon-Rot wohl niemand so schnell vergessen. Es war ein Freitagabend, als plötzlich jenes Sommergewitter hereinbrach, das die Feuerwehr der Doppelgemeinde zu 88 Einsätzen in einer Nacht zwang: Knöcheltief überflutete Straßen, vollgelaufene Garagen und sogar das Feuerwehrhaus in Rot wurde beschädigt. Um solchen