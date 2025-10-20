Montag, 20. Oktober 2025

zurück
Plus Vorbereitung auf die Wassermassen

St. Leon-Rot erhält Handlungskonzept gegen Starkregen

Der 14. August 2020 soll sich nicht wiederholen: Gefahrenkarten und Gebäudesteckbriefe sollen bei Vorsorge helfen.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Verhindern lässt sich ein Starkregenereignis nicht, zudem tritt es plötzlich auf. Um St. Leon-Rot künftig besser vor Regen wie im Jahr 2020 zu schützen, besitzt die Doppelgemeinde nun ein Handlungskonzept mit Maßnahmen, die umgesetzt werden können. Foto: Galina Hecker

Von Armen Begic

St. Leon-Rot. Den August 2020 wird in St. Leon-Rot wohl niemand so schnell vergessen. Es war ein Freitagabend, als plötzlich jenes Sommergewitter hereinbrach, das die Feuerwehr der Doppelgemeinde zu 88 Einsätzen in einer Nacht zwang: Knöcheltief überflutete Straßen, vollgelaufene Garagen und sogar das Feuerwehrhaus in Rot wurde beschädigt. Um solchen

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.