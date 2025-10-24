Gundelsheim. (cao) So einige spannende Themen standen am Mittwochabend auf der Tagesordnung des Gundelsheimer Gemeinderats. Für eine unerwartete Überraschung unter den Zuhörern sorgten Joachim Blaesse und Hendric Oechsler gleich am Anfang der Sitzung: Sowohl der Rektor als auch der Konrektor der Horneckschule gaben ihren zeitnahen Rücktritt aus der Schulleitung bekannt.

Bereits zum 31.