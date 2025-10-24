Schulleiter legen in Ratssitzung überraschend Ämter nieder
Die Horneckschule braucht neue Führung. Als Gründe nennen Rektor und Konrektor "persönliche Gründe".
Gundelsheim. (cao) So einige spannende Themen standen am Mittwochabend auf der Tagesordnung des Gundelsheimer Gemeinderats. Für eine unerwartete Überraschung unter den Zuhörern sorgten Joachim Blaesse und Hendric Oechsler gleich am Anfang der Sitzung: Sowohl der Rektor als auch der Konrektor der Horneckschule gaben ihren zeitnahen Rücktritt aus der Schulleitung bekannt.
Bereits zum 31.