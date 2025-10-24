Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Gundelsheim

Schulleiter legen in Ratssitzung überraschend Ämter nieder

Die Horneckschule braucht neue Führung. Als Gründe nennen Rektor und Konrektor "persönliche Gründe".

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 2 Sekunden
Die Horneckschule. Foto: Horneckschule

Gundelsheim. (cao) So einige spannende Themen standen am Mittwochabend auf der Tagesordnung des Gundelsheimer Gemeinderats. Für eine unerwartete Überraschung unter den Zuhörern sorgten Joachim Blaesse und Hendric Oechsler gleich am Anfang der Sitzung: Sowohl der Rektor als auch der Konrektor der Horneckschule gaben ihren zeitnahen Rücktritt aus der Schulleitung bekannt.

Bereits zum 31.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
