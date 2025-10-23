Donnerstag, 23. Oktober 2025

zurück
Plus "Dummer Streich" in Sandhausen?

Wie klauten dreiste Diebe den Heidelberger-Schirm auf der Kerwe?

Die Tat sorgt für Ärger. "Alleine kriegt man den eigentlich nicht einfach so getragen".

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 59 Sekunden
Dieser geliehene Sonnenschirm wurde den Keglern gestohlen. Foto: privat

Sandhausen. (luw) Ein dummer "Streich" von alkoholisierten Kerwebesuchern – oder eine gezielte Tat zum Zweck der eigenen Bereicherung? Bei den Keglern des Rot-Weiss Sandhausen kann man nur rätseln über die Umstände dieses Diebstahls: In der Nacht auf den Kerwemontag ist ein Sonnenschirm im Wert von etwa 500 Euro vom Stand der Ehrenamtlichen gestohlen worden. Ob sie die Tat bei der Polizei

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.