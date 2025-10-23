Fahrlehrer kritisieren Pläne für billigere Fahrausbildung
Der Bundesverkehrsminister plant Reformen für eine billigere Fahrausbildung. Doch die Fahrlehrer aus der Region warnen: Die Pläne gefährden die Verkehrssicherheit.
Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn/SeS/pm) Der Führerschein soll billiger werden – zumindest wenn es nach Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder geht. Allerdings finden die Vorschläge des Ministers zur Reform der Fahrschülerausbildung nicht nur Applaus.
Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg zum Beispiel warnt in einer Pressemitteilung, dass "dabei – letztlich nur von dem Ziel geleitet,