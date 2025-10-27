Montag, 27. Oktober 2025

Plus Neckar-Odenwald-Preis

Heilbronner Polizeipräsident: "Der Polizeiberuf muss attraktiv bleiben"

Im Interview spricht der Heilbronner Polizeipräsident über Personalnot, Belastungsgrenzen und 84.600 Überstunden.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 57 Sekunden
Trotz der groß angelegten Einstellungsoffensive: Mehr als 3000 Polizistinnen und Polizisten fehlen in Baden-Württemberg. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis macht sich das bemerkbar. Für die Beamten bedeutet der Personalmangel jede Menge Überstunden. Foto: dpa
Interview
Frank Spitzmüller
Polizeipräsident in Heilbronn

Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Polizei fehlt es an immer mehr Personal. Wie aus einer Anfrage der SPD-Landtagsfraktion beim Innenministerium Ende August hervorging, sind in Baden-Württemberg mittlerweile zehn Prozent der Stellen dauerhaft nicht besetzt. Mehr als 3000 Polizistinnen und Polizisten fehlen. Und das trotz der bereits 2016 groß angelegten

