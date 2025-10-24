Freitag, 24. Oktober 2025

zurück
Plus Das "Badnerlied" kam auf Platz 2

Neckar-Odenwald-Kreis schert bei SWR-Hitparade wieder aus

Nur "Bohemian Rhapsody" liegt im Kreis davor. In den Vorjahren musste Queen dem Badnerlied aber den Vortritt lassen.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 21:00 Uhr 47 Sekunden
Freddie Mercury. Foto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Seit 2018 ist "Bohemian Rhapsody" von Queen der Dauersieger bei der SWR1-Hitparade. Und auch diesmal bestimmten die Hörer den 1975 veröffentlichten Rocksong zu ihrem Favoriten, wie seit Freitagabend feststeht. Auch für die Musikfans im Neckar-Odenwald-Kreis ist "Bohemian Rhapsody" die Nummer eins – was bemerkenswert ist, denn in den beiden Vorjahren hatte das

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
