Von Timo Teufert

Wiesloch. Erst war die Wieslocher Postbank im "Kubus am Adenauer" Anfang des Monats fast eine Woche lang wegen Krankheit geschlossen. Nun kündigt das Unternehmen an, dass die Filiale ab dem 2. Dezember 2025 dauerhaft geschlossen bleibt. Das teilte das Unternehmen auf RNZ-Nachfrage mit.

Von der Schließung sind auch die Dienstleistungen der Deutschen