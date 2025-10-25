Samstag, 25. Oktober 2025

Plus Aus für Zweigstelle

Postbank in Wiesloch schließt endgültig ab 2. Dezember

Die Zweigstelle ist am 1. Dezember letztmals geöffnet. Die Bargeldversorgung ist gesichert. Andere Partneragenturen der Post übernehmen.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Bleibt ab dem 2. Dezember 2025 geschlossen: Die Postbank-Filiale im „Kubus am Adenauer“. Auch Dienstleistungen der Post wird es ab dann nicht mehr in der Fußgängerzone geben. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Wiesloch. Erst war die Wieslocher Postbank im "Kubus am Adenauer" Anfang des Monats fast eine Woche lang wegen Krankheit geschlossen. Nun kündigt das Unternehmen an, dass die Filiale ab dem 2. Dezember 2025 dauerhaft geschlossen bleibt. Das teilte das Unternehmen auf RNZ-Nachfrage mit.

Von der Schließung sind auch die Dienstleistungen der Deutschen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
