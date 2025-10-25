Von Luis Breitinger

Weinheim. An vielen Stellen in Weinheim verschwinden die bunten Altkleidercontainer aus dem Stadtbild. Was einst eine praktische Sammelmöglichkeit für Kleiderspenden war, entpuppt sich heute als vielschichtiges Problem. Erst wurden die Texaid-Container dichtgemacht. Auch das Deutsche Rote Kreuz folgt.

Professor Rudolf Large, Vorsitzender des