Samstag, 25. Oktober 2025

Plus Weinheim

Altkleidercontainer verschwinden nach und nach aus der Stadt

Von finanzieller Stütze zum Auslaufmodell: Das DRK baut die Sammelstellen nach und nach ab. Aber es gibt weiter Abgabe- und Entsorgungsmöglichkeiten.

25.10.2025
Schade, dass Mitbürger selbst vor gesperrten Containern Altkleidersäcke ablegen. F.: Kreutzer

Von Luis Breitinger

Weinheim. An vielen Stellen in Weinheim verschwinden die bunten Altkleidercontainer aus dem Stadtbild. Was einst eine praktische Sammelmöglichkeit für Kleiderspenden war, entpuppt sich heute als vielschichtiges Problem. Erst wurden die Texaid-Container dichtgemacht. Auch das Deutsche Rote Kreuz folgt.

Professor Rudolf Large, Vorsitzender des

