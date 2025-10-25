Vandalen schlugen mit schweren Hämmern am Kleinspielfeld zu
Die Gemeinde setzt eine Belohnung von 250 Euro für Hinweise aus. Die Instandsetzung wird aufwendig.
Mühlhausen. (seb) "Die Sitzstufen sind mutwillig und vorsätzlich zerstört worden. Hierzu war sicherlich ein Vorschlaghammer oder ähnliches Werkzeug notwendig, um so eine massive Zerstörung zu erzielen." So berichtete Bürgermeister Jens Spanberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung über schweren Vandalismus am Kleinspielfeld in Mühlhausen.
"So eine vorsätzliche Tat ist einfach nur sehr