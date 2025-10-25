Mühlhausen. (seb) "Die Sitzstufen sind mutwillig und vorsätzlich zerstört worden. Hierzu war sicherlich ein Vorschlaghammer oder ähnliches Werkzeug notwendig, um so eine massive Zerstörung zu erzielen." So berichtete Bürgermeister Jens Spanberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung über schweren Vandalismus am Kleinspielfeld in Mühlhausen.

"So eine vorsätzliche Tat ist einfach nur sehr