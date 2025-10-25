Samstag, 25. Oktober 2025

zurück
Plus Mühlhausen

Vandalen schlugen mit schweren Hämmern am Kleinspielfeld zu

Die Gemeinde setzt eine Belohnung von 250 Euro für Hinweise aus. Die Instandsetzung wird aufwendig.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 41 Sekunden
Dieses Bild der Zerstörung haben Vandalen an den Sitzstufen beim Kleinspielfeld in Mühlhausen hinterlassen. 250 Euro Belohnung gibt es für relevante Hinweise. Foto: Gemeinde

Mühlhausen. (seb) "Die Sitzstufen sind mutwillig und vorsätzlich zerstört worden. Hierzu war sicherlich ein Vorschlaghammer oder ähnliches Werkzeug notwendig, um so eine massive Zerstörung zu erzielen." So berichtete Bürgermeister Jens Spanberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung über schweren Vandalismus am Kleinspielfeld in Mühlhausen.

"So eine vorsätzliche Tat ist einfach nur sehr

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.